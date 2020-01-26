Стали известны подробности о мужчине, бросившем детей в «Шереметьево»

Появились подробности о мужчине, бросившем двоих детей в возрасте пяти и семи лет в московском аэропорту «Шереметьево». По предварительным данным, несовершеннолетних мальчиков в воздушной гавани оставил 41-летний житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов. В распоряжении 5-tv.ru появилось эксклюзивное фото главы семейства.

5-tv.ru

Где сейчас находится мать мальчиков, неизвестно. Однако, судя по данным соцсетей, после очередного конфликта с мужем в 2016 году, она от него сбежала. Спустя некоторое время после ссоры супруги вновь стали публиковать совместные снимки в интернете. О местонахождении матери оставленных без присмотра детей в настоящий момент информация не поступала.

Отца, бросившего детей в «Шереметьево», сейчас разыскивает полиция. По факту происшествия в московском аэропорту Следственный комитет РФ начал проверку. Кроме того, инцидентом с оставленными детьми заинтересовалась уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. Выясняются все обстоятельства случившегося. Разыскиваются родственники брошенных малышей. По данным ТАСС, они росли в неблагополучной семье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при себе у оставленных в аэропорту мальчиков — все документы и родительская записка, в которой отец объяснил причину своего поступка.