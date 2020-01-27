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Видео: брошенных отцом детей вывезли из «Шереметьево»

, 0:41 | Валентин Черников Эксклюзив 40

Полицейские доставили детей из московского аэропорта в медучреждение.

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Фото, видео: ТАСС / Лысцева Марина; 5-tv.ru

Брошенных отцом мальчиков пяти и семи лет вывезли с территории московского аэропорта «Шереметьево». На кадрах, снятых 5-tv.ru видно, как сотрудники полиции переносят детей в автомобиль. Как стало известно, детей доставили в медицинское учреждение.

Тем временем правоохранители ищут их родителя — 41-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре Виктора Гаврилова. По предварительным данным, утром 26 января отец оставил малышей в здании воздушной гавани с полным пакетом документов и запиской. В ней мужчина указал, что не может обеспечивать наследников, поэтому вынужден их бросить. В беседе с правоохранителями ребята рассказали, что папа поступает с ними подобным образом не впервые.

Информация о матери детей остается неизвестной. Как уточняет РЕН ТВ, в 2016 году она сбежала от мужа, оставив мальчиков с ним. Позднее в соцсети вновь появлялись совместные фото супругов. О нынешних отношениях пары пока информация не уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал, что в «Шереметьево» рассказали о состоянии брошенных отцом детей.

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