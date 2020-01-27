Уникальную спортивную арену открыли в Ленинградской области

В Ленинградской области открыли уникальную спортивную арену. Она создана специально для волейбольного клуба «Динамо», который базируется в городе Сосновый Бор.

Волейболисты недавно завоевали путевку в Суперлигу. И чтобы как можно больше болельщиков приезжало на игры, власти решили запустить дополнительные электрички из Петербурга.

«"Ласточки" себя оправдали, они сегодня рентабельны. Что касается Соснового бора, то здесь надо провести несколько технических мероприятий, чтобы "Ласточка" пошла. Хотелось бы, чтобы здесь была хорошая инфраструктура. Мы, конечно, будем добиваться чтобы к концу года ласточка ходила уже в сосновый бор», — заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Кроме игр по волейболу арена может принимать матчи по баскетболу, гандболу, боксу и даже мини — футболу. А заниматься на ней будут и юные воспитанники школы олимпийского резерва.