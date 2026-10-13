Летевший в Цюрих Airbus A320 подал сигнал бедствия над Германией

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Срочная новость 44 0

Экипаж передал код 7700.

Самолет Airbus A320 подал сигнал бедствия над Германией

Фото: www.globallookpress.com/Alberto Lo Bianco

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пассажирский Airbus A320-271N, следовавший из Стокгольма в Цюрих, подал сигнал общей аварийной ситуации во время полета над территорией Германии. Об этом свидетельствуют данные сервисов, отслеживающих движение воздушных судов.

Самолет вылетел из Стокгольма во вторник в 6:26 по местному времени (7:26 мск). Позже экипаж передал код 7700. В авиации его используют для обозначения общей аварийной ситуации на борту. Причина, по которой пилоты подали соответствующий сигнал, пока неизвестна.

Позднее стало известно, что самолет приземлился в немецком Гамбурге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажирский самолет Airbus, подавший сигнал бедствия у берегов Чили, успешно приземлился. Лайнер следовал из Сантьяго в Перу. Во время полета экипаж сначала передал кратковременный сигнал о чрезвычайной ситуации, а затем код Squawk 7700, который используется при нештатной ситуации. После этого самолет изменил курс и направился в ближайший аэропорт.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+14° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
83.92
-0.98 94.04
-0.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:56
Зависит от таланта? Игорь Николаев объяснил, почему артисты копируют друг друга
9:46
Поселок едва не сгорел от лесного пожара в Хабаровском крае
9:36
Ноутбуки в России могут подорожать до 10% в 2027 году
9:26
«Сильно выдают»: Светлана Камынина рассказала, что портит историческое кино
9:17
Летевший в Цюрих Airbus A320 подал сигнал бедствия над Германией
9:16
Невыполненные обещания: как распознать скрытый сахар и трансжиры в составе продукта

Сейчас читают

В России началось самое жаркое время для массовых заказов определенной еды
«Понимают мою профессию»: почему Игорь Николаев не жалеет о разлуках с детьми
ЕвстиГений: как театр «Современник» отметил 100-летие Евгения Евстигнеева
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео