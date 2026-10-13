Невыполненные обещания: как распознать скрытый сахар и трансжиры в составе продукта

Сиропы и декстроза в составе продукта могут указывать на добавленный сахар

При выборе продуктов стоит проверять список ингредиентов, а не ориентироваться только на обещания на упаковке. Сахар может обозначаться как сироп, декстроза или сахароза, а натрий — входить в состав пищевых добавок. На эти особенности обратила внимание эксперт по питанию и здоровью детей, специалист по коррекции пищевого поведения Елена Милаева в беседе с «Доктор Питер».

Ингредиенты перечисляют в порядке убывания доли в составе. Поэтому положение сахара и других сладких компонентов в списке помогает понять, насколько заметную массу продукта они составляют. Несколько разных источников сладости могут присутствовать одновременно.

Среди названий, на которые Милаева предлагает обращать внимание, — глюкозно-фруктозный, кукурузный и рисовый сиропы, патока, фруктоза, декстроза и мальтоза. Проверять состав стоит не только у сладостей, но и у йогуртов с добавками, мюсли, гранолы, соусов и фитнес-батончиков.

Натрий может содержаться как в соли, так и в добавках — например, глутамате, нитрите или цитрате натрия. Эксперт рекомендует внимательно изучать этикетки колбас, сыров, консервов, готовых блюд и снеков.

Отдельного внимания заслуживает формулировка «частично гидрогенизированные масла», которую специалист выделяет при проверке состава на трансжиры. Она советует изучать жиры в промышленной выпечке, маргаринах, спредах и полуфабрикатах.

Список ингредиентов следует сопоставлять с разделом «Пищевая ценность». Название компонента само по себе не показывает его точное количество.

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