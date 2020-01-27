Самолет компании «Аэрофлот», выполнявший рейс «Хабаровск — Москва», вернулся в аэропорт вылета после сообщений о минировании. Авиалайнер совершил посадку в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как пояснили в авиакомпании, лайнер вернулся в воздушную гавань Хабаровска для проведения проверочных мероприятий. После их завершения борт вылетит в Москву.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт назначения из-за анонимного сообщения об угрозе безопасности авиалайнера. На борту самолета находится 276 человек, из них семь детей и 14 членов экипажа.