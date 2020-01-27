  1. Пятый канал
  4. Самолет рейса «Хабаровск — Москва» вернулся в аэропорт вылета после сообщений о минировании

Самолет рейса «Хабаровск — Москва» вернулся в аэропорт вылета после сообщений о минировании

, 10:15 | Карина Бернтгольц Срочная новость 354

В авиакомпании прокомментировали сообщения об угрозе безопасности авиалайнера.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Бобылев Сергей, /Смитюк Юрий, /Федосеев Лев

Самолет компании «Аэрофлот», выполнявший рейс «Хабаровск — Москва», вернулся в аэропорт вылета после сообщений о минировании. Авиалайнер совершил посадку в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как пояснили в авиакомпании, лайнер вернулся в воздушную гавань Хабаровска для проведения проверочных мероприятий. После их завершения борт вылетит в Москву.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт назначения из-за анонимного сообщения об угрозе безопасности авиалайнера. На борту самолета находится 276 человек, из них семь детей и 14 членов экипажа.

Читайте также

-5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
61.80
-0.15 68.29
-0.40
Гороскоп на февраль 2020 года для всех знаков зодиака

Последние новости

10:29
Уникальную спортивную арену открыли в Ленинградской области
10:15
Самолет рейса «Хабаровск — Москва» вернулся в аэропорт вылета после сообщений о минировании
10:07
Александр Домогаров борется с усталостью при помощи мельдония
9:54
Камера сняла отца с детьми в «Шереметьево» перед тем, как он их бросил
9:37
Российский вертолет Ми-24 в США признали высокоэффективным
9:23
Полиция нашла мать брошенных в Шереметьево детей

Сейчас читают

Самолет из Хабаровска готовится к посадке из-за сообщения о минировании
Поклонники не узнали Михаила Боярского без очков и шляпы
Исследователь тайны перевала Дятлова рассказал, почему погибли туристы

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]