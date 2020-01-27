Что россияне пообещали себе в Новом году? Отвечает «Яндекс»

Наибольшее число россиян в 2020 году пообещало себе бросить курить. По данным «Яндекса», этот поисковой запрос оказался самым популярным среди всех новогодних обещаний. В тройку лидеров также вошли потребность в правильном питании и отказ от алкоголя.

Рейтинг популярных запросов. Данные «Яндекса»

Чтобы составить такой список, компания изучила поисковые запросы, в которые входили слова «бросать», «начинать», «худеть», «переставать». Период исследования — с 31 декабря по 8 января.

Во второй тройке новогодних обещаний расположились желания расстаться с прежней любовью, начать бегать и перестать нервничать. Реже всего россияне планировали отказаться от сладкого, перестать ревновать и освоить практику медитации.

К слову, о курении. Ранее 5-tv.ru рассказывал о европейском исследовании, которое показало, почему женщины живут дольше мужчин.