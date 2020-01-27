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  4. «Любит залегать на дно»: Юлиан о загадочном исчезновении Андрейченко

«Любит залегать на дно»: Юлиан о загадочном исчезновении Андрейченко

, 13:44 | Карина Бернтгольц Эксклюзив 293

Певец предположил, что актриса просто захотела отдохнуть от общества и некоторое время побыть в одиночестве.

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Фото, видео: Instagram @natalya_andreychenko, 5-tv.ru

Заслуженный артист России Юлиан Васин в интервью 5-tv.ru назвал возможную причину исчезновения актрисы Натальи Андрейченко в Мексике. Как ранее сообщил пиар-директор звезды Ян Трунцев, знаменитость перестала выходить на связь, чем обеспокоила всю свою команду.

В свою очередь, Юлиан полагает, что волноваться не о чем. Есть вероятность, что Андрейченко захотела отдохнуть от общества и отключилась от социальных сетей. По словам певца, решиться на такой шаг порой хочется каждому артисту.

«Она, может быть, устала от всех. Мало ли, отдыхает человек. Может быть, помощники были просто посланы — в смысле она больше не хочет с ними работать. <.> Да это у любого человека есть, просто тихо вырубают контакт и все. <…> Она очень любит залегать на дно, это любому артисту иногда необходимо», — отметил музыкант, добавив, что регулярно поддерживает связь с Натальей и обязательно напишет ей, узнав о случившемся.

Наталья Андрейченко — заслуженная артистка РСФСР. Известность она обрела благодаря ролям в фильмах «Мэри Поппинс, до свидания», «Военно-полевой роман», Сибириада».

Ранее Ян Трунцев заявил, что Андрейченко пропала после того, как погостила у подруги.

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