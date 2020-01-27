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Без сознания, что-то с головой: Ясновидящая рассказала о состоянии Андрейченко

, 14:48 | Карина Бернтгольц Эксклюзив 102

Скульптор Григорий Потоцкий, который бывал в гостях у актрисы, обратился к экстрасенсу с просьбой рассказать о местонахождении звезды.

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Фото, видео: Instagram @natalya_andreychenko, 5-tv.ru

Художник и скульптор Григорий Потоцкий, который бывал в гостях у актрисы Натальи Андрейченко в Мексике, после сообщений о ее исчезновении обратился к ясновидящей. Экстрасенс о местонахождении звезды ничего не рассказала, однако сообщила, что, видит, будто бы знаменитость лежит без сознания, возможно, у нее какие-то проблемы с головой.

«Я связался с ясновидящей. <…> Она сказала, что она (Андрейченко — Прим.ред.) без сознания. <…> Она сказала, что у нее что-то с головой. Она ничего не читала, ничего не слышала», — поделился художник в интервью 5-tv.ru.

В беседе он также рассказал, где находится дом Андрейченко в Мексике. По его словам, она живет неподалеку от гостиницы Zoetry Paraiso de la Bonita. Ее частный дом расположен на пляже.

Ранее 5-tv.ru со ссылкой на пиар-директора Андрейченко сообщал, что актриса перестала выходить на связь после того, как побывала в гостях у подруги.

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