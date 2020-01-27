Пиар-директор Андрейченко рассказал о загадочном исчезновении актрисы в Мексике

Пиар-директор российской актрисы Натальи Андрейченко Ян Трунцев в интервью 5-tv.ru рассказал о загадочном исчезновении звезды в Мексике. По словам представителя знаменитости, 26 января он связался с подругой артистки, которая сообщила, что Андрейченко перестала выходить на связь. Эта новость обеспокоила окружение актрисы.

«Со мной связалась накануне вечером ее подруга Марэт. Она сказала, что Наталья уехала от нее в три часа дня. На связь она больше не выходила. Мы потом созвонились с Марэт, которая сказала, что она себя плохо чувствовала, ее клонило в сон», — поделился Трунцев.

По его словам, накануне поездки в Мексику Андрейченко простыла. Однако представитель артистки полагает, что это никак не связано с ее исчезновением.

«Наталья накануне застудила ухо, когда плавала в бассейне, у нее поднималась температура, ей было не очень хорошо», — рассказал пиар-директор знаменитости.

Он отметил, что сейчас активно занимается поисками звезды и пытается связаться с представителем актрисы в Мексике.

«Нашел человека, который смог бы поехать к ней домой, проверить, все ли хорошо. Пока ничего сказать больше не могу, у нас вся команда на ушах стоит», - признался Трунцев.

Наталья Андрейченко — заслуженная артистка РСФСР. Известность она обрела благодаря ролям в фильмах «Мэри Поппинс, до свидания», «Военно-полевой роман», Сибириада».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ян Трунцев сообщил об исчезновении Андрейченко в соцсетях.