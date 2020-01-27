  1. Пятый канал
  4. Пиар-директор Андрейченко рассказал о загадочном исчезновении актрисы в Мексике

Пиар-директор Андрейченко рассказал о загадочном исчезновении актрисы в Мексике

, 13:21 | Карина Бернтгольц Эксклюзив 51

Яна Трунцев нашел человека, который бы смог съездить к артистке домой и проведать ее.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @natalya_andreychenko, 5-tv.ru

Пиар-директор российской актрисы Натальи Андрейченко Ян Трунцев в интервью 5-tv.ru рассказал о загадочном исчезновении звезды в Мексике. По словам представителя знаменитости, 26 января он связался с подругой артистки, которая сообщила, что Андрейченко перестала выходить на связь. Эта новость обеспокоила окружение актрисы.

«Со мной связалась накануне вечером ее подруга Марэт. Она сказала, что Наталья уехала от нее в три часа дня. На связь она больше не выходила. Мы потом созвонились с Марэт, которая сказала, что она себя плохо чувствовала, ее клонило в сон», — поделился Трунцев.

По его словам, накануне поездки в Мексику Андрейченко простыла. Однако представитель артистки полагает, что это никак не связано с ее исчезновением.

«Наталья накануне застудила ухо, когда плавала в бассейне, у нее поднималась температура, ей было не очень хорошо», — рассказал пиар-директор знаменитости.

Он отметил, что сейчас активно занимается поисками звезды и пытается связаться с представителем актрисы в Мексике.

«Нашел человека, который смог бы поехать к ней домой, проверить, все ли хорошо. Пока ничего сказать больше не могу, у нас вся команда на ушах стоит», - признался Трунцев.

Наталья Андрейченко — заслуженная артистка РСФСР. Известность она обрела благодаря ролям в фильмах «Мэри Поппинс, до свидания», «Военно-полевой роман», Сибириада».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ян Трунцев сообщил об исчезновении Андрейченко в соцсетях.

Читайте также

-3° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
61.80
-0.15 68.29
-0.40
Секрет успеха от астролога: Что мешает разбогатеть разным знакам зодиака

Последние новости

13:30
Видео: момент крушения вертолета, в котором летел легенда НБА Коби Брайант
13:21
Пиар-директор Андрейченко рассказал о загадочном исчезновении актрисы в Мексике
13:12
Костюм Билли Портера стал главным событием вечера «Грэмми 2020»
13:04
Ученые из США выявили опасность популярной диеты
12:56
Самолет авиакомпании Ariana Afgan потерпел крушение в Афганистане
12:53
«Волшебный момент»: Пегова нежно вспомнила день, когда родилась ее дочь

Сейчас читают

Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Секрет успеха от астролога: Что мешает разбогатеть разным знакам зодиака
Исследователь тайны перевала Дятлова рассказал, почему погибли туристы

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]