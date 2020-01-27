  1. Пятый канал
  4. «Голос был уставший»: Подруга Андрейченко о последнем разговоре со звездой

«Голос был уставший»: Подруга Андрейченко о последнем разговоре со звездой

, 15:43 | Карина Бернтгольц Эксклюзив 220

В интервью 5-tv.ru Светлана Романова рассказала, что общалась с актрисой еще вчера, однако после обеда знаменитость перестала отвечать на сообщения.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова, 5-tv.ru

Подруга российской актрисы Натальи Андрейченко Светлана Романова рассказала о последнем разговоре со звездой до ее исчезновения в Мексике. По словам собеседницы 5-tv.ru, знаменитость последний раз выходила на связь 26 января около трех часов по местному времени. После этого она перестала отвечать на сообщения.

«Я вчера с ней общалась. Последнее наше сообщение было в 14:48. <…> В три часа, как я поняла, она уехала от подруги. Наверно, мы общались перед самым отъездом от подруги, и больше у меня с ней связи не было. Я оставила ей сообщение, но ничего не получила в ответ», — поделилась Романова.

Женщина отметила, что не заметила никаких разительных изменений в голосе подруги. Поначалу он ей показался уставшим, однако, когда Андрейченко заговорила о работе, ее интонация сменилась на более бодрую и энергичную.

«Голос у нее был вчера нормальный, немного уставший. Я прям, честно говоря, очень волнуюсь. <…> Как только она переходила на разговоры о работе, у нее сразу поднимался голос. Она рада была, что у нее новый директор», - вспомнила Светлана.

В то же время команда Андрейченко уже забила панику. Как ранее сообщал 5-tv.ru, обеспокоенный пиар-директор актрисы даже разместил сообщение о ее исчезновении в Instagram. 

Читайте также

-1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
62.34
0.54 68.78
0.49
Секрет успеха от астролога: Что мешает разбогатеть разным знакам зодиака

Последние новости

16:38
В Росгидромете назвали предстоящий февраль необычным
16:27
Сексуальная Наталья Бочкарева надела пиджак на голое тело
16:19
«Он жестокий человек!» — мать оставленный в Шереметьево детей о муже
16:00
Сын актрисы Андрейченко не располагает информацией о местонахождении матери
15:51
Памятные мероприятия, посвященные полному снятию блокады Ленинграда, прошли в Санкт-Петербурге
15:43
«Голос был уставший»: Подруга Андрейченко о последнем разговоре со звездой

Сейчас читают

Секрет успеха от астролога: Что мешает разбогатеть разным знакам зодиака
Исследователь тайны перевала Дятлова рассказал, почему погибли туристы
Цымбалюк-Романовская раскрыла правду об отношениях с Прохором Шаляпиным

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]