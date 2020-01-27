«Голос был уставший»: Подруга Андрейченко о последнем разговоре со звездой

Подруга российской актрисы Натальи Андрейченко Светлана Романова рассказала о последнем разговоре со звездой до ее исчезновения в Мексике. По словам собеседницы 5-tv.ru, знаменитость последний раз выходила на связь 26 января около трех часов по местному времени. После этого она перестала отвечать на сообщения.

«Я вчера с ней общалась. Последнее наше сообщение было в 14:48. <…> В три часа, как я поняла, она уехала от подруги. Наверно, мы общались перед самым отъездом от подруги, и больше у меня с ней связи не было. Я оставила ей сообщение, но ничего не получила в ответ», — поделилась Романова.

Женщина отметила, что не заметила никаких разительных изменений в голосе подруги. Поначалу он ей показался уставшим, однако, когда Андрейченко заговорила о работе, ее интонация сменилась на более бодрую и энергичную.

«Голос у нее был вчера нормальный, немного уставший. Я прям, честно говоря, очень волнуюсь. <…> Как только она переходила на разговоры о работе, у нее сразу поднимался голос. Она рада была, что у нее новый директор», - вспомнила Светлана.

В то же время команда Андрейченко уже забила панику. Как ранее сообщал 5-tv.ru, обеспокоенный пиар-директор актрисы даже разместил сообщение о ее исчезновении в Instagram.