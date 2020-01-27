Сын актрисы Андрейченко не располагает информацией о местонахождении матери

Сын российской актрисы Натальи Андрейченко Дмитрий Дунаевский в интервью 5-tv.ru прокомментировал сведения об исчезновении матери в Мексике. Он отметил, что на данный момент не располагает информацией о ее местонахождении. Он надеется, что в ближайшее время все разъяснится.

«Информации у нас нет. Никакой информации у нас нет на сегодняшний день. Смотрим, как ситуация будет дальше продвигаться вперед», — признался Дунаевский.

Об исчезновении Андрейченко стало известно после публикации соответствующего сообщения в ее Instagram-аккаунте. Тревогу забил пиар-директор актрисы Ян Трунцев. По его словам, звезда улетела в Мексику и перестала выходить га связь. Ни о какой информации о ней не поступало около суток.

Наталья Андрейченко — заслуженная артистка РСФСР. Известность она обрела благодаря ролям в фильмах «Мэри Поппинс, до свидания», «Военно-полевой роман», «Сибириада».

Ранее 5-tv.ru певец Юлиан предположил, что Андрейченко могла захотеть отдохнуть от общества.