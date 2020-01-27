  1. Пятый канал
  4. Сын актрисы Андрейченко не располагает информацией о местонахождении матери

Сын актрисы Андрейченко не располагает информацией о местонахождении матери

, 16:00 | Карина Бернтгольц Эксклюзив 135

Дмитрий Дунаевский в интервью 5-tv.ru прокомментировал сведения об исчезновении звезды.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @natalya_andreychenko, 5-tv.ru

Сын российской актрисы Натальи Андрейченко Дмитрий Дунаевский в интервью 5-tv.ru прокомментировал сведения об исчезновении матери в Мексике. Он отметил, что на данный момент не располагает информацией о ее местонахождении. Он надеется, что в ближайшее время все разъяснится.

«Информации у нас нет. Никакой информации у нас нет на сегодняшний день. Смотрим, как ситуация будет дальше продвигаться вперед», — признался Дунаевский.

Об исчезновении Андрейченко стало известно после публикации соответствующего сообщения в ее Instagram-аккаунте. Тревогу забил пиар-директор актрисы Ян Трунцев. По его словам, звезда улетела в Мексику и перестала выходить га связь. Ни о какой информации о ней не поступало около суток.

Наталья Андрейченко — заслуженная артистка РСФСР. Известность она обрела благодаря ролям в фильмах «Мэри Поппинс, до свидания», «Военно-полевой роман», «Сибириада».

Ранее 5-tv.ru певец Юлиан предположил, что Андрейченко могла захотеть отдохнуть от общества.

Читайте также

-4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
62.34
0.54 68.78
0.49
Секрет успеха от астролога: Что мешает разбогатеть разным знакам зодиака

Последние новости

16:38
В Росгидромете назвали предстоящий февраль необычным
16:27
Сексуальная Наталья Бочкарева надела пиджак на голое тело
16:19
«Он жестокий человек!» — мать оставленный в Шереметьево детей о муже
16:00
Сын актрисы Андрейченко не располагает информацией о местонахождении матери
15:51
Памятные мероприятия, посвященные полному снятию блокады Ленинграда, прошли в Санкт-Петербурге
15:43
«Голос был уставший»: Подруга Андрейченко о последнем разговоре со звездой

Сейчас читают

Секрет успеха от астролога: Что мешает разбогатеть разным знакам зодиака
Исследователь тайны перевала Дятлова рассказал, почему погибли туристы
Цымбалюк-Романовская раскрыла правду об отношениях с Прохором Шаляпиным

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]