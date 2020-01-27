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Двух банкиров по делу Деда Хасана отпустили под домашний арест

, 20:41 | Мия Субботина Эксклюзив 37

Фигуранты дела подозреваются в хищении 91 миллиона рублей.

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Фото, видео: ТАСС/Бобылев Сергей, 5-tv.ru

Хорошевский районный суд Москвы отправил под домашний арест двух подозреваемых в крупном мошенничестве — Александра Кутукова и Александра Плющенко. Их связывают с Окой Хатоевым — преемником банкира криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан — Прим.ред.).

По информации 5-tv.ru, фигурантам дела суд установил запрет на пользование интернетом и телефоном. Мера пресечения избрана до 1 марта.

Известно, что Плющенко остался недоволен жилплощадью, в которой ему придется проживать в ближайшее время под домашним арестом. По его словам, место фактического проживания не соответствует его регистрации.

Также в зал суда, где избирали меру пресечения двум банкирам, пришел осужденный за мошенничество предприниматель Сергей Полонский.

5-tv.ru

Ранее финансисты Александр Кутуков и Александр Плющенко были задержаны в Москве оперативниками УВД по Северо-Западному округу. Они подозреваются в хищении 91 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что банкира Деда Хасана доставили в Хорошевский суд Москвы.

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