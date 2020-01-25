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Банкира Деда Хасана доставили в Хорошевский суд Москвы

, 14:13 | Василий Заика Эксклюзив 35

Подозреваемому по делу о мошенничестве в крупном размере Александру Кутукову изберут меру пресечения.

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Фото, видео: Facebook / Дед Хасан; 5-tv.ru

Банкира криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан — Прим.ред.) доставили в Хорошевский районный суд Москвы. Подозреваемому по делу о мошенничестве в крупном размере Александру Кутукову в ближайшее время изберут меру пресечения.

В ближайшее время в суд доставят еще одного задержанного Александра Плющенко.

Финансисты были задержаны в Москве оперативниками УВД по Северо-Западному округу.

Александр Плющенко известен как председатель правления «Банка проектного финансирования» и председатель совета директоров «Айви-банка». В настоящий момент оба кредитных учреждения — банкроты.

Примечательно, что «Айви-банк», по информации следователей, фактически имел роль расчетного банка предпринимателя Оки Хатоева, который в определенных кругах считается преемником Аслана Усояна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что несостоявшийся тесть Линдси Лохан пострадал от действий банкиров Деда Хасана. Стало известно, что заявление на топ-менеджеров финансовых организаций в полицию подал коммерсант Дмитрий Тарабасов.

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