Онлайн-трансляция салюта в честь 76-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда

Артиллерийский салют в честь 76-й годовщины снятия блокады Ленинграда озаряет в эти минуты небо над Невой. Всего из сердца Петербурга — от стен Петропавловской крепости — будет произведено 30 залпов.

Каждый из них посвящен героям обороны Ленинграда, советским военачальникам, труженикам тыла и конечно же жителям блокадного города.

Часом ранее на стрелке Васильевского острова прошла реконструкция Ленинградского победного салюта 27 января 1944 года.

Кроме того, сегодня в память о том незабываемом дне, который по праву именуется Ленинградским Днем Победы, весь день горят Ростральные колонны.

Ленинград — единственный город в мировой истории, переживший такую жесточайшую блокаду. Она продолжалась 872 дня и унесла жизни сотен тысяч жителей города. Точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор. Озвучиваются ужасающие цифры — от 500 тысяч до 1,5 миллиона человек.

Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая — операция «Искра» в январе 1943 года. Советской армии удалось полностью снять блокаду лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе как День Ленинградской Победы.

Ранее 5-tv.ru вел прямую трансляцию реконструкции Ленинградского победного салюта.