  1. Пятый канал
  4. Онлайн-трансляция салюта в честь 76-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда

Онлайн-трансляция салюта в честь 76-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда

, 20:57 | Сергей Зеленский Live 276

Часом ранее на стрелке Васильевского острова прошла реконструкция Ленинградского победного салюта 27 января 1944 года.

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев

Артиллерийский салют в честь 76-й годовщины снятия блокады Ленинграда озаряет в эти минуты небо над Невой. Всего из сердца Петербурга — от стен Петропавловской крепости — будет произведено 30 залпов.

Каждый из них посвящен героям обороны Ленинграда, советским военачальникам, труженикам тыла и конечно же жителям блокадного города.

Часом ранее на стрелке Васильевского острова прошла реконструкция Ленинградского победного салюта 27 января 1944 года.

Кроме того, сегодня в память о том незабываемом дне, который по праву именуется Ленинградским Днем Победы, весь день горят Ростральные колонны.

Ленинград — единственный город в мировой истории, переживший такую жесточайшую блокаду. Она продолжалась 872 дня и унесла жизни сотен тысяч жителей города. Точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор. Озвучиваются ужасающие цифры — от 500 тысяч до 1,5 миллиона человек.

Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая — операция «Искра» в январе 1943 года. Советской армии удалось полностью снять блокаду лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе как День Ленинградской Победы.

Ранее 5-tv.ru вел прямую трансляцию реконструкции Ленинградского победного салюта.

Читайте также

-5° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
62.34
0.54 68.78
0.49
Секрет успеха от астролога: Что мешает разбогатеть разным знакам зодиака

Последние новости

21:17
Без освободителей: в Польше прошли мероприятия в память об узниках Освенцима
20:57
Онлайн-трансляция салюта в честь 76-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда
20:52
«Таких мощных у меня еще не было!» — Волочкова показала своего нового партнера
20:41
Двух банкиров по делу Деда Хасана отпустили под домашний арест
20:30
Пиар-директор исчезнувшей в Мексике Андрейченко отчитал журналистов за фейки
20:20
«Руки-базуки» продолжает «совершенствовать» свое тело

Сейчас читают

ТОП-10 самых красивых русских имен по мнению иностранцев
Алла Пугачева предупредила, что ее следует опасаться
Исследователь тайны перевала Дятлова рассказал, почему погибли туристы

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]