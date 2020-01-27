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Онлайн-трансляция реконструкции Ленинградского победного салюта 27 января 1944 года

, 19:57 | Сергей Зеленский Live 401

В сердце Северной столицы проходят масштабные мероприятия в память о героях, отстоявших город.

Фото, видео: ТАСС/Федосеев Василий

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда 55

Трансляция завершена.

Реконструкция Ленинградского победного салюта 27 января 1944 года проходит в эти минуты на Стрелке Васильевского острова.

В этот день 76 лет назад блокада города на Неве была полностью снята. И вновь — уже мирное небо озаряют праздничные фейерверки в историческом месте Санкт-Петербурга. Всего из 12 расчетов артиллерийских орудий — легендарных дивизионных пушек ЗИС-2 и ЗИС-3, «зениток» 37 и 85 миллиметров — звучит по 12 холостых выстрелов.

Тот самый исторический артиллерийский салют в честь полного снятия блокады производился с Марсового поля, набережных Невы и боевых кораблей Балтийского флота — 24 залпа из 324 орудий.

Сегодня в память о том незабываемом дне, который по праву именуется Ленинградским Днем Победы, весь день горят Ростральные колонны. Здесь же для жителей и гостей Города-героя Ленинграда представлены интерактивные выставки и экспозиции времен периода 1941–1944 годов. Можно воочию увидеть, что из себя представляли полевые медицинский пункт Рабоче-Крестьянской Красной армии и военно-полевой пункт связи, а также пункт приема и подготовки новобранцев.

Воссоздана и картина противотанковой обороны Ленинграда. Также представлены выставки, посвященные женщинам-защитницам, разведчикам и контрразведчикам, а также местной противовоздушной обороны, стрелковому вооружению. Кроме того, можно ознакомиться с экземплярами трофеев, захваченных Красной армией под Ленинградом.

Ленинград — единственный город в мировой истории, переживший такую жесточайшую блокаду. Она продолжалась 872 дня и унесла жизни сотен тысяч жителей города. Точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор. Озвучиваются ужасающие цифры — от 500 тысяч до 1,5 миллиона человек.

Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая — операция «Искра» в январе 1943 года. Советской армии удалось полностью снять блокаду лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе как День Ленинградской Победы.

Ранее сегодня на Пискаревском кладбище Петербурга тысячи людей возложили цветы и венки.

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