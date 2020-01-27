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Песков рассказал, когда Путин примет решение по прошению Иссахар

, 22:13 | Алиса Маркова 29

Осужденная в РФ израильтянка попросила российского президента о помиловании. За контрабанду и хранение наркотических средств ее приговорили к 7,5 годам колонии.

Фото: ТАСС / Геодакян Артем

Владимир Путин примет решение по прошению о помиловании израильтянки Наамы Иссахар после завершения формальностей. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Сейчас все формальности выполняются, как только они будут финализированы, президент примет решение», — заявил Дмитрий Песков.

Осужденная в России за контрабанду и хранение наркотиков израильтянка Наама Иссахар попросила Владимира Путина о помиловании. Ранее о ее освобождении в ходе встречи с российским лидером попросила ее мать Яффа и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

25-летняя девушка была задержана сотрудниками таможенной службы в апреле прошлого года в столичном аэропорту «Шереметьево». В ее багаже было обнаружено более девяти граммов гашиша. Сама израильтянка подтвердила, что наркотическое вещество действительно принадлежит ей. Впоследствии за контрабанду и хранение наркотических средств женщину приговорили к 7,5 годам колонии.

Однако, как ранее сообщал 5-tv.ru, в ходе встречи с матерью осужденной Иссахар Владимир Путин заявил, что «все будет хорошо», при этом отметив, что знает о том, что осужденная переживает из-за случившегося.

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