Собчак и Богомолов замечены в дорогом ресторане с видом на Кремль

Ксения Собчак и Константин Богомолов, о браке которых ходят слухи, что он «гостевой», замечены вместе в ресторане «Белуга» в центре Москвы. Пару запечатлела на видео ужинавшая там с друзьями экс-участница шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова. Она похвасталась в сторис в своем Instagram роскошной закуской с черной икрой, шикарным десертом, а потом и соседством со знаменитостями.

«Мы сидим, ужинаем, а с нами за соседним столиком сидит Ксения Собчак», — говорит за кадром звезда телестройки.

Супруги сидят над пустыми тарелками — видимо, в ожидании заказа, за столиком у окна с видом на Кремль. Богомолов что-то рассказывает, а Ксения слушает его, подперев рукой подбородок и улыбаясь. Оба одеты в строгие деловые костюмы.

Собчак и Богомолов только что вернулись с Мальдивских островов, куда отправились после новогодних каникул в заснеженном Куршевеле. Как ранее писал 5-tv.ru, на тропическом курорте они остановились на вилле, суточная аренда которой стоит полтора миллиона рублей.