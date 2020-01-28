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  4. Собчак и Богомолов замечены в дорогом ресторане с видом на Кремль

Собчак и Богомолов замечены в дорогом ресторане с видом на Кремль

, 6:14 | Светлана Александрова 15

Звездную пару сняла на видео ужинавшая за соседним столиком экс-участница «Дома-2».

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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak, @evgeniyafeofilaktova

Ксения Собчак и Константин Богомолов, о браке которых ходят слухи, что он «гостевой», замечены вместе в ресторане «Белуга» в центре Москвы. Пару запечатлела на видео ужинавшая там с друзьями экс-участница шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова. Она похвасталась в сторис в своем Instagram роскошной закуской с черной икрой, шикарным десертом, а потом и соседством со знаменитостями.

«Мы сидим, ужинаем, а с нами за соседним столиком сидит Ксения Собчак», — говорит за кадром звезда телестройки.

Супруги сидят над пустыми тарелками — видимо, в ожидании заказа, за столиком у окна с видом на Кремль. Богомолов что-то рассказывает, а Ксения слушает его, подперев рукой подбородок и улыбаясь. Оба одеты в строгие деловые костюмы.

Собчак и Богомолов только что вернулись с Мальдивских островов, куда отправились после новогодних каникул в заснеженном Куршевеле. Как ранее писал 5-tv.ru, на тропическом курорте они остановились на вилле, суточная аренда которой стоит полтора миллиона рублей.

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