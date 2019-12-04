Собчак посмеялась над слухами о том, что они с Богомоловым живут не вместе

В сети бурно обсуждают новость о том, что Ксения Собчак не живет вместе со своим супругом Константином Богомоловым. Об этом в одном из интервью поведала мать телеведущей Людмила Нарусова. Сама светская львица посмеялась над слухами и сделала все, чтобы их опровергнуть.

Ксения Собчак опубликовала в Instagram несколько видео, на которых продемонстрировала — она и муж абсолютно счастливы вместе. Звезда поделилась кадрами с отдыха в роскошном курортном комплексе на одном из Мальдивских островов. Там в компании супруга теледива провела неделю отпуска. Ролики знаменитость сопроводила саркастичными комментариями, высмеивающими слухи о подробностях ее личной жизни.

«Провели прекрасную неделю и все — врассыпную, как крабики! Гостевой брак он такой. Отдохнули вместе — и по домам», — иронично отметила звезда.

Instagram @xenia_sobchak

Поклонники Ксении Собчак решили поддержать кумира и оставили под видео множество позитивных комментариев. Фанаты утверждали, что не верят сплетням о «гостевом браке» телеведущей и Константина Богомолова. В счастливом замужестве светской львицы подписчики убедились после просмотра опубликованных ею кадров.

«Ой, ну милости такие! Вы прекрасны!»

«Так это же лучший брак!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Собчак показала, как отдыхает на Мальдивах.