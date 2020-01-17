Собчак и Богомолов платят за виллу на Мальдивах полтора миллиона рублей в сутки

Телеведущая Ксения Собчак и ее супруг режиссер Константин Богомолов после отдыха в заснеженном Куршевеле отправились на Мальдивы, где остановились на шикарной вилле. Ее стоимость за сутки составляет полтора миллиона рублей, сообщает KP.RU.

Семья заселилась в один из коттеджей пятизвездочного курорта Soneva. В нем есть бассейн, водная горка, винный погреб, тренажерный зал и несколько спален. Все это удовольствие обходится недешево, но телеведущая на семью денег не жалеет. Видимо, она решила показать супругу, что значит отдых на высоком уровне.

Судя по довольному выражению лица режиссера, ему здесь очень нравится. Собчак сняла в сторис в Instagram видео, где показала часть обстановки на вилле.

Instagram @xenia_sobchak

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын Собчак преподал матери урок русского языка.