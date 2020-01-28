  1. Пятый канал
  4. «Давали успокоительное»: Жена Джигарханяна рассказала, как он пережил смерть дочери

«Давали успокоительное»: Жена Джигарханяна рассказала, как он пережил смерть дочери

, 10:36 | Карина Бернтгольц 79

Актриса Татьяна Власова дала откровенное интервью в эфире программы на федеральном канале, во время которого рассказала о трагических событиях в жизни супруга.

Фото: dialog.ua

Советская и российская актриса Татьяна Власова стала гостьей программы на федеральном канале. В эфире передачи она рассказала о своих взаимоотношениях с мужем Арменом Джигарханяном, к которому вернулась в 77 лет. По словам супруги народного артиста СССР, одним из самых тяжелых событий в его жизни стала смерть дочери Елены.

Девочка родилась в Ереване в гражданском браке Джигарханяна с актрисой Аллой Ванновской. Мать малышки ушла из жизни, когда ей было всего два года. После этого воспитание ребенка полностью легло на плечи отца. Растить дочь ему помогала Татьяна Власова, с которой он начал встречаться после смерти гражданской жены. Актриса пыталась заменить девочке мать. Однако жизнь Елены оборвалась трагически. В 23 года она погибла, надышавшись угарным газом в салоне стоящего в гараже автомобиля с включенным двигателем, пишет KP.RU.

«Мы мужественно пережили ее смерть. Я больше плакала, чем он. Ему давали успокоительное, потому что он должен был выступать», — вспомнила Власова.

Актриса призналась, что простила Джигарханяну все обиды и не держит на него зла за то, что он ушел от нее к Виталине Цимбалюк-Романовской. По мнению Власовой, даже после развода с артистом пианистка пытается привлечь к себе внимание, поскольку не может простить, что снова вернулся к бывшей супруге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Цымбалюк-Романовская раскрыла правду об отношениях с Прохором Шаляпиным.

Читайте также

-6° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
62.34
0.54 68.78
0.49
ТОП-5 знаков зодиака, под которыми рождаются самые красивые люди

Последние новости

10:54
«Нельзя наступать на ногу»: Орбакайте сломала лодыжку накануне концертов
10:41
Женщина, подбросившая томской полиции ребенка с ДЦП, попала на видео
10:36
«Давали успокоительное»: Жена Джигарханяна рассказала, как он пережил смерть дочери
10:28
ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса
10:21
«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов
10:15
Военные США подтвердили крушение самолета в Афганистане

Сейчас читают

ТОП-5 знаков зодиака, под которыми рождаются самые красивые люди
Гороскоп на 28 января: растущая Луна в Рыбах активизирует мошенников
Лера Кудрявцева рассказала о реакции мужа на грудь без силикона

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]