«Давали успокоительное»: Жена Джигарханяна рассказала, как он пережил смерть дочери

Советская и российская актриса Татьяна Власова стала гостьей программы на федеральном канале. В эфире передачи она рассказала о своих взаимоотношениях с мужем Арменом Джигарханяном, к которому вернулась в 77 лет. По словам супруги народного артиста СССР, одним из самых тяжелых событий в его жизни стала смерть дочери Елены.

Девочка родилась в Ереване в гражданском браке Джигарханяна с актрисой Аллой Ванновской. Мать малышки ушла из жизни, когда ей было всего два года. После этого воспитание ребенка полностью легло на плечи отца. Растить дочь ему помогала Татьяна Власова, с которой он начал встречаться после смерти гражданской жены. Актриса пыталась заменить девочке мать. Однако жизнь Елены оборвалась трагически. В 23 года она погибла, надышавшись угарным газом в салоне стоящего в гараже автомобиля с включенным двигателем, пишет KP.RU.

«Мы мужественно пережили ее смерть. Я больше плакала, чем он. Ему давали успокоительное, потому что он должен был выступать», — вспомнила Власова.

Актриса призналась, что простила Джигарханяну все обиды и не держит на него зла за то, что он ушел от нее к Виталине Цимбалюк-Романовской. По мнению Власовой, даже после развода с артистом пианистка пытается привлечь к себе внимание, поскольку не может простить, что снова вернулся к бывшей супруге.

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