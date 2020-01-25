  1. Пятый канал
  4. Цымбалюк-Романовская раскрыла правду об отношениях с Прохором Шаляпиным

Цымбалюк-Романовская раскрыла правду об отношениях с Прохором Шаляпиным

, 19:01 | Мия Субботина 26

Знаменитость решилась сделать откровенное заявление о личной жизни.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @vitalinaromanovskaya

Экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская разоткровенничалась с подписчиками в Instagram и рассказала об отношениях с Прохором Шаляпиным.

Еще до Нового года в сети появилась информация, что пианистка разошлась со скандально известным певцом. После посещения салона красоты блондинка решилась откровенно ответить на вопросы о личной жизни от ее поклонников. В ходе беседы звезда призналась, что вместе с Прохором они никогда не были в отношениях.

«Виталина, а вы с Шаляпиным вместе?» — поинтересовалась одна из подписчиц.

«Мы и не были, а сейчас тем более», — пояснила она.

Instagram @vitalinaromanovskaya

Фанаты продолжили расспрашивать пианистку и поинтересовались, были ли отношения неким PR-ходом. Ведь зачастую на телевидении звезд представляли именно как пару.

«Виталина, у вас был проект с Прохором?» — прокомментировал поклонник.

«Можно так сказать, вполне», — написала экс-супруга Джигарханяна.

Instagram @vitalinaromanovskaya

Получив долгожданный комментарий от телезвезды, поклонники засыпали Цымбалюк-Романовскую комплиментами. Они написали, что пианистка прекрасно выглядит на новом фото.

«Вы прекрасно выглядите!»;

«Молодец! Всегда улыбка на лице приятная»;

«Умная, красивая, обожаю вас»;

«Красавица! И самое главное — умница!» — отметили поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что раскрыты ранее неизвестные детали жизни Виталины Цымбалюк-Романовской.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
61.80
-0.15 68.29
-0.40
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 января по 2 февраля

Последние новости

19:01
Цымбалюк-Романовская раскрыла правду об отношениях с Прохором Шаляпиным
18:47
Покойный друг Пугачевой получал штрафы за лихача на BMW, попавшего в жуткое ДТП
18:34
«Лучшей мамочке на свете!» — дочь Волочковой написала для балерины картину
18:21
В Минобороны РФ рассказали о «перехвате» США российской автоколонны в Сирии
18:06
«Ты — подарок судьбы»: Глюкоза трогательно поздравила мужа с днем рождения
17:56
«Русалка»: Наталья Рудова снялась обнаженной на дне бассейна

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 января по 2 февраля
Татьяна Третьяк рассказала о состоянии здоровья мужа
Рустам Солнцев рассказал о драке между Кадышевой и Бабкиной

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]