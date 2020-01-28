Какие изменения ждут россиян с 1 февраля 2020 года

1 февраля 2020 года вступают в силу поправки в законодательство, которые напрямую коснутся большинства россиян. 5-tv.ru рассказывает, какие именно изменения ждут жителей России.

Увеличение стоимости проезда в московском метро

Стоимость проезда в Московском метрополитене вырастет на два рубля. Те, кто использует карту «Тройка», заплатят за поездку в подземке, на МЦК или МЦД 40 рублей вместо нынешних 38 рублей. Стоимость «единого» билета увеличится до 57 рублей.

Рост ставки по системе «Платон» для водителей большегрузов

С 1 февраля произойдет повышение ставки по системе «Платон». После проведенной индексации водители большегрузов будут платить за километр пройденного пути 2,2 рубля. В дальнейшем рост тарифа будет осуществляться ежегодно в феврале с учетом годовой инфляции.

Новые правила увольнения

Начиная с 1 февраля, бухгалтерия или отдел кадров будут обязаны при увольнении работника выдавать ему на руки сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р. Новая форма отчета была разработана Минтрудом.

Выплаты пенсионерам и льготникам

С 1 февраля произойдет увеличение размера ежемесячной денежной выплаты, которая предусмотрена для 60-ти категорий россиян, в том числе, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Кроме того, вырастет стоимость набора социальных услуг.

Согласно постановлению правительства РФ, социальные выплаты, пособия и компенсации будут проиндексированы на 4,3%.

«Дальневосточный гектар»

С 1 февраля стартует второй этап по распространению программы «Дальневосточный гектар». Под действие федерального закона подпадут Бурятия и Забайкалье. Отныне земельные участки будут предоставляться россиянам, зарегистрированным во всех субъектах Дальневосточного федерального округа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин обсудил с общественниками меры социальной поддержки населения.