В день годовщины освобождения Освенцима Запад продемонстрировал «двойные стандарты» — так в нашем МИД прокомментировали публикацию руководства ЕС.

Главы Европарламента, Еврокомиссии и Евросовета выпустили в честь даты заявление. И в нем переиначили не слишком удобные для них исторические факты. В документе с первых строк утверждается, что лагерь смерти был освобожден некими «силами союзников». Обычно так называют армии США и Великобритании, которые воевали на Западном фронте. При этом, ни единого прямого упоминания о настоящих освободителях — советских солдатах.

«75 лет назад силы союзников освободили концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Они положили конец самому отвратительному преступлению в европейской истории — целенаправленному уничтожению евреев в Европе…», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Подобные заявления, как отметили в российском МИД, доказывают, что американские и европейские лидеры только на словах планируют не допустить повторения ужасов XX века. Искажая историю, они не дают возможность извлечь из нее необходимых уроков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Песков назвал оскорбительными слова Зеленского о вине СССР за начало Второй мировойвойны.