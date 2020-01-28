  1. Пятый канал
  4. «Двойные стандарты» продемонстрировал Запад в день годовщины освобождения Освенцима

«Двойные стандарты» продемонстрировал Запад в день годовщины освобождения Освенцима

, 16:08 Эфирная новость 67

Так в российском МИД прокомментировали публикацию руководства ЕС, в которой были переиначены исторические факты.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

В день годовщины освобождения Освенцима Запад продемонстрировал «двойные стандарты» — так в нашем МИД прокомментировали публикацию руководства ЕС.

Главы Европарламента, Еврокомиссии и Евросовета выпустили в честь даты заявление. И в нем переиначили не слишком удобные для них исторические факты. В документе с первых строк утверждается, что лагерь смерти был освобожден некими «силами союзников». Обычно так называют армии США и Великобритании, которые воевали на Западном фронте. При этом, ни единого прямого упоминания о настоящих освободителях — советских солдатах.

«75 лет назад силы союзников освободили концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Они положили конец самому отвратительному преступлению в европейской истории — целенаправленному уничтожению евреев в Европе…», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Подобные заявления, как отметили в российском МИД, доказывают, что американские и европейские лидеры только на словах планируют не допустить повторения ужасов XX века. Искажая историю, они не дают возможность извлечь из нее необходимых уроков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Песков назвал оскорбительными слова Зеленского о вине СССР за начало Второй мировойвойны.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.83
0.49 69.23
0.45
С ними спорить опасно: ТОП-4 самых злых знаков зодиака

Последние новости

17:05
Татуировку с персональным QR-кодом готовы сделать более 8% россиян
16:57
«Безобразная и безличная вещь!» — фанаты раскритиковали Роналдо за лицемерие
16:47
Видео: Спасение двух мужчин и кошки из снежного плена в Казахстане
16:41
«Золотую судью» Хахалеву в очередной раз вызвали на ковер
16:30
Адвокат Соколова назвал преждевременными новости о вменяемости историка
16:21
При крушении самолета в Афганистане погиб курировавший атаку на Сулеймани офицер ЦРУ

Сейчас читают

«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов
Невероятная история любви Коби Брайанта и его жены Ванессы Лайне
Рустам Солнцев рассказал о драке между Кадышевой и Бабкиной

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]