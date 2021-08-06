Лучшие цитаты из фильмов Леонида Гайдая

За свою карьеру Леонид Гайдай снял десятки фильмов, которые стали настоящим достоянием советского кинематографа. Зрители разобрали фразы главных героев на цитаты и используют их в своей речи до сих пор. В честь 97-летия Леонида Иовича, 5-tv.ru вспоминает лучшие цитаты из всеми любимых фильмов.

Цитаты из фильма «Бриллиантовая рука»

«Руссо туристо! Облико орале! Ферштейн?»

«Наши люди в булочную на такси не ездят!»

«Не виноватая я! Он сам пришел!»

Фрагмент из кинофильма «Бриллиантовая рука»

Цитаты из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

«Ну, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы… Кто хочет поработать? А?!»

«Если я встану, ты у меня ляжешь!»

«Кто не работает, тот ест! Учись, студент!»

Лида и Шурик в фильме «О перация „Ы“ и другие приключения Шурика ». Фото: Kinopoisk.ru

Цитаты из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

«Студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она — просто красавица!»

«А тост без вина — это все равно, что брачная ночь без невесты»

«Птичку жалко!»

«Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!»

Нина и Шурик из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Фото: Kinopoisk.ru

Цитаты из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

«Эх, красота-то какая! Лепота!»

«Оставь меня, старушка, я в печали…»

«Если бы вы были моей женой, я бы повесился!»

«Алло! Галочка! Ты сейчас умрешь!»

Актеры Александр Демьяненко и Юрий Яковлев. Фото: Kinopoisk.ru

Цитаты из фильма «Не может быть!»

«Уберите эту психическую, а то жениться перестану!»

«Губит людей не пиво, губит людей вода!»

Кадр из фильма «Не может быть!» Фото: Kinopoisk.ru

Цитаты из фильма «12 стульев»

«Скоро только кошки родятся!»

«Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих»

«Молодая была уже не молода»

Фрагмент из кинофильма «12 стульев»