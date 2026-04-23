Прослеживается сезонность: когда лучше всего покупать автомобиль

Лучшим временем для покупки автомобилей является конец весны — начало лета

Вторая половина весны и начало лета — наилучшее время для покупки нового автомобиля. Об этом «Известиям» рассказали эксперты сервиса по реализации машин.

По словам специалистов, в это время наименьший ажиотаж на рынке, что позволяет более осознано подойти к выбору, подробнее обсудить покупку с дилером и договориться о более выгодных условиях.

Согласно показателям с 2022 по 2025 год, во второй половине весны интерес покупателей на данном рынке снижается в среднем на 9% относительно всего года. В марте, как правило, немного повышается спрос.

При этом интерес к автомобилям премиум-класса стабилен весь год. Он колеблется в районе 5%. У кроссоверов и внедорожников сезонность прослеживается особенно остро. Осенью и зимой спрос возрастает вдвое быстрее, чем к легковым автомобилям. Относительно лета у последних повышается до 20% и до 10% относительного всего года.

В объявлениях о продаже тоже есть зависимость от сезона. Пик приходится на конец и начало года. На период наибольшего спроса, с октября по январь — около 35% всех годовых предложений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что правительство России поддержало законопроект об увеличении максимальной компенсационной выплаты по ОСАГО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.