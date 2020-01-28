Песков назвал оскорбительными слова Зеленского о вине СССР за начало Второй мировой

Слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о причастности СССР к развязыванию Второй мировой войны, являются оскорбительными для миллионов людей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы категорически не согласны с этим заявлением. В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства и солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ», — сказал Песков.

По его словам, родители, деды и родственники жителей бывших республик СССР отдали свои жизни за освобождение стран Европы, включая Польшу, от фашизма.

«Это вряд ли сочетается с верой и убеждением миллионов украинцев, которые также с оружием в руках воевали с фашистами. Мы не приемлем это заявление (Зеленского — Прим. ред), считаем его ошибочным и оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

На вопрос о том, повлияют ли слова президента Украины на отношения с Россией, Песков ответил уклончиво.

«Я бы пока не говорил об отношениях двух стран. Вы знаете, что, несмотря на робкую позитивную динамику в контактах двух глав государств, отношения еще далеки от устойчивого тренда на нормализацию, к нашему сожалению», — подытожил представитель Кремля.

Как сообщал 5-tv.ru, Владимир Зеленский ранее заявил, что к началу Второй мировой войны привел «сговор двух тоталитарных режимов». По его словам, Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия этого сговора.