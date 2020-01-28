Видео: «Газель» влетела на скорости в четыре автомобиля у «Макдональдса»

В сети появилось видео ДТП, которое произошло возле «Макдональдса» на Калужском шоссе. «Газель» влетела на огромной скорости в четыре припаркованных автомобиля.

На кадрах видно, что на трассе белую «Газель» подрезала черная машина, которая намеревалась повернуть к ресторану с дальнего ряда. Вероятно, что от столкновения водитель «Газели» потерял управление автомобилем. В результате ДТП, автомобиль снес дорожный знак, после чего на высокой скорости влетел в четыре припаркованных автомобиля у ресторана быстрого питания.

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по городу, пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники ведомства. Они выясняют обстоятельства аварии.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места ДТП, в котором пострадала актриса из «Глухаря».