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Видео: «Газель» влетела на скорости в четыре автомобиля у «Макдональдса»

, 19:19 | Мия Субботина 62

Аварию спровоцировало столкновение «Газели» с черным автомобилем на Калужском шоссе.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Manfred Segerer, via www.imago-i, ВКонтакте @publicpolicenews

В сети появилось видео ДТП, которое произошло возле «Макдональдса» на Калужском шоссе. «Газель» влетела на огромной скорости в четыре припаркованных автомобиля.

На кадрах видно, что на трассе белую «Газель» подрезала черная машина, которая намеревалась повернуть к ресторану с дальнего ряда. Вероятно, что от столкновения водитель «Газели» потерял управление автомобилем. В результате ДТП, автомобиль снес дорожный знак, после чего на высокой скорости влетел в четыре припаркованных автомобиля у ресторана быстрого питания.

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по городу, пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники ведомства. Они выясняют обстоятельства аварии.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места ДТП, в котором пострадала актриса из «Глухаря».

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