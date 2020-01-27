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Видео с места ДТП, в котором пострадала актриса из «Глухаря»

, 23:30 | Алиса Маркова Эксклюзив 1 294

Лариса Хорошилова попала в аварию в центре Москвы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / David Young; 5-tv.ru

5-tv.ru публикует видео с места аварии, в которую попала эпизодическая актриса, снимавшаяся в сериалах «Глухарь», «Карпов», «Час Волкова» и других — 77-летняя Лариса Хорошилова. ДТП случилось вечером в понедельник, 27 января, на Большой Ордынке в центре столицы.

Кадр из сериала «Глухарь-2» (2009)

По данным 5-tv.ru, на Хорошилову наехал автомобиль. На записи с места аварии видно, что столкнулись две иномарки. Вероятнее всего, водитель одного авто не пропустил другое транспортное средство, после этого произошло боковое столкновение. В результате одна машина оказалась на тротуаре, а вторая на пешеходном переходе. Судя по всему в какой-то момент и произошел наезд на проходившую мимо актрису.

После аварии Лариса Хорошилова была госпитализирована. Информация о ее состоянии, а также обстоятельства ДТП уточняются.

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