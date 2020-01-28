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Игорь Крутой показал, как умывается вместе с внучкой — видео

, 19:50 | Анастасия Игонина 46

На фан-странице продюсера в соцсети появился ролик совместного досуга Крутого с внучкой.

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Фото, видео: Instagram @igor__krutoy

Поклонники Игоря Крутого обсуждают милое домашнее видео с участием внучки продюсера. Ролик появился на фан-странице композитора в Instagram.

В кадре четырехлетняя Деми-Роуз стоит рядом с именитым дедушкой, который приводит себя в порядок — на лице Игоря пена для бритья. Крутой мягко объясняет, что девочка мешает ему заниматься туалетными процедурами. Однако малышке очень интересно следить за процессом. 

Также на записи запечатлен выход Крутого с внучкой на прогулку. Деми в голубом платье едет на велосипеде, напевая песню «В лесу родилась елочка». Композитор с улыбкой отмечает, что ему «будет для кого писать песни». Поклонники отреагировали на публикацию восторженно — в комментариях они с умилением отметили талант и очарование девочки.

«Какая красулечка, вырастет в настоящую красавицу! Ну держитесь, мальчишки!»

«Хороший тембр голоса!»

«Красотулечка, лапулечка, сладулечка! Дедушкина радость!» — пишут очарованные фолловеры страницы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что внучка Крутого напомнила деду о необходимости мыть руки.

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