Видео Игоря Крутого с четырехлетней внучкой Деми-Роуз умилило и рассмешило пользователей Instagram. В ролике композитор и продюсер показал, как проводит утро с девочкой — от момента пробуждения до завтрака. Во время трапезы ребенок напомнил именитому дедушке о необходимости мыть руки.

«Ты забыл помыть ручки!» — сказала с тревожным взглядом Деми-Роуз под смех домочадцев.

«Ну, что ты меня сейчас в интернете позоришь!» — посетовал Крутой.

«Ты не помыл ручки!» — сказала она повторно, уже с улыбкой на лице.

«Что ты из меня грязнулю делаешь на весь Instagram!» — огорчился в шутку композитор.

Instagram @igorkrutoy65

В описании к видео автор поста объяснил, что прежде Деми постоянно приучали мыть руки. Теперь выучившая правило на зубок малышка требует того же от остальных. В семье девочку уже прозвали Мойдодыром.

«Игорь Яковлевич, вы как в цветнике среди своих девочек. Побольше радостных моментов! А „Мойдодыр“ чуток подрастет и отомстит вам постами в Instagram. Ой, готовьтесь!»

«Деми еще та штучка, главнокомандующий»;

«Правильно-правильно, ручки надо мыть как можно чаще», — прокомментировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Крутой в образе старика Хоттабыча пригрозил Киркорову.