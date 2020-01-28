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«Никогда не говори „никогда“»: агент Кокорина о его уходе из «Зенита»

, 17:38 | Анастасия Игонина Эксклюзив 68

Футболист не продолжит свою карьеру в «Зените».

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Фото, видео: Instagram @kokorin9, 5-tv.ru

Агент Александра Кокорина — Кирилл Логинов — прокомментировал отказ футболиста от перехода в «Сочи». Звезду «Зенита» на правах аренды должны были передать футбольному клубу до конца сезона.

«Да, правда. Ему сообщил один из руководителей клуба „Зенит“ о том, что он работает с „Зенитом“ платно. В моменте он, естественно, направится в „Зенит-2“. У него есть контрактные обязательства — он будет их выполнять. Дальше мы будем какие-то шаги предпринимать, но пока о них говорить рано», — подтвердил Логинов информацию в беседе с 5-tv.ru.

Сейчас необходимо решить вопрос логистики — основная и вторая команда находятся в разных странах. На вопрос о том, есть ли у Кокорина шанс вернуться в основной состав «Зенита» его агент отвечать не спешит, отмечая, что в первую очередь футболист стремится выполнить обязательства, которые фигурируют в его контракте с клубом.

«Никогда не говори „никогда“. Я бы это не комментировал — рано пока об этом говорить. Саша хочет выполнять свои обязанности, потому что он — профессионал. Уже вопрос к руководству — где оно разместит игрока, правами на которого обладает», — пояснил Логинов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кокорин отказался переходить на правах аренды в ФК «Сочи» и не будет продолжать играть в «Зените-1».

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