Кокорин отказался переходить на правах аренды в ФК «Сочи»

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин отказался выступать за ФК «Сочи» на правах аренды. В связи с этим он продолжит свою карьеру в этом сезоне в составе «Зенит»-2. Об этом в Instagram-сторис сообщила его супруга Дарья Валитова. По ее словам, данное решение было принято руководством команды, и повлиять на него никак нельзя.

«К огромному сожалению, Саша не продолжит свою карьеру в „Зените“. Для него это большая боль, но от него ничего не зависит», — отметила Валитова, отвечая на вопрос одной из подписчиц.

Instagram @dariavalitova

На прошлой неделе «Зенит» и «Сочи» объявили о достижении договоренности по переходу Кокорина в краснодарский клуб. О передаче спортсмена в аренду объявил гендиректор петербургской команды Александр Медведев. Однако позже агент форварда Кирилл Логинов опроверг его переход из одного ФК в другой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Кокорин вышел в стартовом составе футбольного клуба «Зенит» на товарищескую игру с австрийским «Зальцбургом». На форварде была повязана капитанская повязка.