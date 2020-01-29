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Инвестиции «Лукойла» за десять лет могут превысить сто миллиардов долларов

, 2:09 Эфирная новость 7

Налоговые поступления, освоение новых месторождений и социальные проекты холдинга Владимир Путин обсудил с главой компании Вагитом Алекперовым.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Kremlin Pool, 5-tv.ru

Свыше триллиона налогов в 2019 году выплатил в бюджет страны «Лукойл». Сумма, по словам главы компании, рекордная. Вагит Алекперов побывал с докладом у президента.

«У вас там какая средняя зарплата?» — спросил президент.

«У нас Крайний Север, в среднем получается где-то больше 65 тысяч. Сейчас мы готовим новую стратегию развития, и за ближайшие десять лет инвестиции могут составить более ста миллиардов долларов, в первую очередь в российские проекты. Мы продолжаем свое экономическое развитие на Каспии. Мы сейчас приступаем к активному освоению балтийского шельфа», — ответил глава компании «Лукойл» Вагит Алекперов.

Глава Лукойла рассказал и о запуске социальных проектов компании. В частности, о строительстве в Западной Сибири филиала Пермского политехнического университета, где студенты не только учатся, но и работают над реальными проектами.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Нетаньяху вылетит от Трампа к Путину для обсуждения «сделки века».

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