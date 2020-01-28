Минтруд предложил снизить прожиточный минимум из-за подешевевших овощей

Минтруд РФ предложил установить прожиточный минимум за IV квартал 2019 года в размере 10 тысяч 609 рублей на душу населения. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале нормативно-правовых актов.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения ведомство предлагает установить в размере 11 тысяч 510 рублей; пенсионеров — восемь тысяч 788 рублей; детей — десять тысяч 383 рубля.

Отмечается, что величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале по отношению к третьему во всех категориях. На 3,7% — на душу населения; на 3,6% — для трудоспособного населения; на 3,3% — для пенсионеров; на 4,2% — для детей.

В Минтруде объясняют свое предложение сезонным уменьшением стоимости овощей, учитываемых при расчете прожиточного минимума. Так, в IV квартале 2019 года цена на морковь снизилась на 29,3%; лук репчатый — на 27,4%; картофель — на 25,8%; свеклу — на 19,6%; капусту — на 18,2%.

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