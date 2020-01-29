Гороскоп на 29 января: растущая Луна в Скорпионе благоволит любым начинаниям

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 29 января, когда растущая Луна оказывается в знаке Скорпиона, возрастают шансы обрести себя, прийти в гармонию и наслаждаться жизнью.

♈ Овен

Почему вам нужно говорить «да» всему, что вам предлагают? Вы боитесь, что вас отвергнут, если не оправдаете ожидания других? Может ли ваша низкая самооценка быть причиной, по которой вы не можете постоять за себя? Взбодритесь, Овны, почувствуйте вибрацию своей внутренней энергии. Когда вы это сделаете, ваша сила вернется к вам. Девиз на эти лунные сутки — «нет», если вас что-либо не устраивает.

Космический совет: пришло время говорить «нет».

♉ Телец

Судя по всему вы слишком стали опасаться любого риска, Тельцы. Это лишает вас многих возможностей. Избавьтесь от ограничивающих убеждений, выйдите из зоны комфорта — вы и так чуть ли не самый предусмотрительный знак зодиака из всех. Доверьтесь разуму, интуиции и рискните.

Космический совет: не бойтесь рискнуть и выйти из зоны комфорта.

♊ Близнецы

Пришло время стать самим собой и не стесняться этого. Осознайте свое естество и полюбите его. Вот увидите — новые знакомства и возможности не заставят себя долго ждать, а прошлое уйдет в небытие. Ведь вам всегда интересно что-то новое, тогда нечего «вариться в собственном соку» — действуйте без оглядки на вчерашний день.

Космический совет: действуйте без оглядки на вчерашний день.

♋ Рак

Проблема в том, что вы думаете, что должны все выяснить самостоятельно. Раки, знайте, не для всех ситуаций это правило подходит. Сейчас звезды сложились так, что вам мудрый наставник поможет вам распутать клубок противоречий. Прислушайтесь к словам человека, который не раз направлял вас на правильный путь,

Космический совет: обратитесь к мудрому наставнику за советом.

♌ Лев

Ограничения вместо возможностей — вот в такую ловушку сейчас попадают Львы. Зачем вы создаете искусственные барьеры, тем самым сдерживая себя? Львы, знайте, сейчас вы являетесь своим злейшим врагом. Эта дикая игра лишь отнимает у вас энергию и уничтожает уверенность в себе. Проявите к себе нежность, это поможет раскрыть свой истинный потенциал.

Космический совет: полюбите себя вновь, и ваш скрытый потенциал раскроется.

♍ Дева

Сейчас вам отлично удастся разного рода преподавание. С вашим тщательным подходом к процессу обучения учеников, будь то йога или математика, они быстро освоят все навыки, и вы останетесь довольны. Доверьтесь своему опыту и интуиции, и ваш вклад в развитие других людей вернется вам сторицей.

Космический совет: начните преподавать, и благодарность учеников вернется сторицей.

♎ Весы

Проблема в том, что вы уверены, что вам нужно все делать самостоятельно. Именно это бремя заставляет вас чувствовать себя ограниченным. Сделайте глубокий вдох и отступите назад. Отпустите свою потребность контролировать все, и пусть волшебство работает. Вы попадете к нужным людям и обстоятельствам, которые помогут росту и выведут вашу работу на новый уровень. Помните, будущее — это сотрудничество и взаимодействие. Вы находитесь на одной линии с единомышленниками прямо сейчас, уже в этот момент.

Космический совет: вы попадете к нужным людям и в нужные обстоятельства.

♏ Скорпион

У вас чудесный период храбрости, находчивости, вы просто источаете дерзкие идеи. Удержитесь на этой волне — она вынесет вас к успеху и новым полезным знакомствам. Некоторые из них перерастут в многолетнюю надежную дружбу, откроют новые горизонты. Благоприятное время для любви и интимной жизни.

Космический совет: удерживайтесь на волне находчивости и любите.

♐ Стрелец

Какой длинный путь вы проделали, Стрельцы! Но вы бы не достигли того, чего достигли, если бы следовали всем правилам и придерживались социальных стандартов. Определенная степень бунта является неотъемлемой частью творческого процесса. Помните об этом, когда переходите к следующему этапу, который требует от вас воплощения в жизнь этого грандиозного видения. Помните, что ничего не может быть достигнуто без шума. Будьте готовы рассчитать время. Умение расставлять приоритеты в своих задачах сделает вас непобедимым.

Космический совет: известная доля хулиганства всегда поможет вам в достижении цели.

♑ Козерог

Когда кто-то обманывает вас или каким-либо образом не уважает ваши границы, он мало что понимает. Не принимайте это на свой счет, Козероги. Сосредоточьте свою энергию не на том, что ушло, а на том, что вы хотите создать. Это поможет вам выполнить вашу высшую миссию.

Космический совет: сосредоточьтесь на своей священной цели.

♒ Водолей

Прежде чем реагировать на что-либо извне, спросите себя, не приведет ли это к потере внутреннего баланса. У вас есть силы, чтобы противостоять негативу извне. Помните и берегите свое психическое здоровье. Не помешает сделать небольшой перерыв, отойти в сторону от суеты и проанализировать то, как вы сейчас живете и устраивает ли вас это. Если нет, то может стоит что-то изменить?

Космический совет: ваше психическое здоровье должно быть в приоритете.

♊ Рыбы

Рыбы, ваши отношения с самим собой претерпевают серьезные изменения. Примите свои недостатки, — это ключ к расширению возможностей. Не нужно остро реагировать на критику. Возможно окружающие пытаются подсказать вам, над чем стоит поработать. Быть может, прислушавшись к советам близких, вы сможете найти баланс в своей жизни и обрести гармонию с самим собой.

Космический совет: смиритесь со своими недостатками и двигайтесь вперед.

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