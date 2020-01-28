С ними спорить опасно: ТОП-4 самых злых знаков зодиака

Астрологи представили рейтинг самых злых знаков зодиака и дали рекомендации по тому, как их успокоить. Как пишет «24Альметьевск-ТВ», зная темперамент определенных групп людей и понимая, от чего они заводятся, можно с легкостью предотвратить конфликты.

Овен

Характер представителей знаков зодиака огненной стихии можно сравнить со спичкой. Овны могут также быстро «вспыхнуть» на пустом месте и моментально успокоиться. Обидеть Овнов очень легко. И если вы все-таки это сделали, не стоит доказывать свою правоту. Это бесполезно. Вместо этого, лучше извиниться перед Овнами и выразить свое искреннее раскаяние. В противном случае вам могут отомстить.

Близнецы

На первый взгляд общительные Близнецы могут найти подход к любому человеку. Однако завязать контакт с ними удастся далеко не каждому. Стоит только намекнуть представителям этого знака зодиака, что они не правы, как они моментально выходят из себя. Не исключено, что Близнецы будут вам припоминать этот момент все жизнь, даже если вы попросите прощения. Поэтому постарайтесь не попадать в подобные ситуации.

Скорпион

Под маской Скорпиона нередко скрываются самые сильные эмоции, которые он очень часто держит в душе. Однако, как только представителей этого знака обижают, все эмоции тут же выходят наружу. Если вы дорожите отношениями со Скорпионами, учтите, что это люди с тонкой душевной организацией. Поэтому ранить их очень легко, даже если вы не пытаетесь это сделать. Но если вы все-таки нарвались на гнев этого знака, похвалите его. Ничто не задобрит его так, как комплимент.

Лев

Львы, как правило, тщеславны и самолюбивы, а поэтому, чтобы обидеть их, достаточно задеть самолюбие. Представители этого знака зодиака готовы до последнего отстаивать свою правоту, причем даже в тех случаях, когда для этого придется ввязаться в драку. Единственный способ избежать гнева Львов — прекратить с ними на время общение. К счастью, они обиду помнят недолго.

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