«Сделка века» Трампа: что она означает и как может повлиять на ситуацию в мире?

Тысячи жителей Палестины вышли на протестные демонстрации после оглашения так называемой «сделки века». План по урегулированию палестино-израильского конфликта во вторник озвучил Дональд Трамп. Согласно документу, США готовы признать независимость Палестины. В случае мирового соглашения с израильтянами, Вашингтон взамен обещает миллиардные инвестиции. Однако предложенный план примирения лишь обострил давний конфликт. Кому «сделка века» оказалась невыгодной? Корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков изучил документ. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Дональд Трамп столкнул лбами палестинцев и израильтян.