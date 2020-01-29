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«Сделка века» Трампа: что она означает и как может повлиять на ситуацию в мире?

, 5:47 Эфирная новость 29

Президент США представил план по урегулированию палестино- израильского конфликта, который успели окрестить «сделкой века».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Mahmoud Ajjour; 5-tv.ru

Тема:
Арабо-израильский конфликт 421

Тысячи жителей Палестины вышли на протестные демонстрации после оглашения так называемой «сделки века». План по урегулированию палестино-израильского конфликта во вторник озвучил Дональд Трамп. Согласно документу, США готовы признать независимость Палестины. В случае мирового соглашения с израильтянами, Вашингтон взамен обещает миллиардные инвестиции. Однако предложенный план примирения лишь обострил давний конфликт. Кому «сделка века» оказалась невыгодной? Корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков изучил документ. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Дональд Трамп столкнул лбами палестинцев и израильтян.

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