Сделка века: Дональд Трамп столкнул лбами палестинцев и израильтян

Арабский мир встретил протестами план Дональда Трампа по урегулированию пеалестино-израильского конфликта. Недовольные жгут флаги США и Израиля, портреты лидеров государств. Крупная манифестация проходит у американского посольства в Иордании.

С одной стороны США готовы признать Палестину как независимое государство, сейчас у нее статус автономии в составе Израиля. Но придется отказаться от собственных вооруженных сил и надежд. Ведь фактически Трамп предлагает им — признайте, вы проиграли, но давайте пойдем дальше.

«Мы хотим дать сигнал всем арабским, всем мусульманским странам — нам надо быть вместе и противостоять этом плану. Американцы и евреи могут услышать только голос толпы. Демонстрантами и протестами мы должны остановить этот план», — заявил глава парламента Иордании Халил Атье.

Согласно так называемой «сделке века», все палестинские территории будут соединены мостами или тоннелями, в том числе с сектором Газа. Получится некий единый анклав внутри Израиля. Учитывая что вокруг — арабский мир, получится такая матрешка. В обмен на принятие этого плана Трамп обещает не менее 50 миллиардов долларов инвестиций в Палестину, сокращение безработицы и бедности.

«Это видение мира фундаментально отличается от всех ранее предложенных по этому вопросу, поскольку в прежних было мало конкретики и много политических концепций. В нашем плане всего 80 страниц и это только проработанные предложения для дальнейшей работы», — заявил Трамп.

Предложение выглядит заманчиво, но палестинцы всегда боролись за большее. Так под контролем Израиля остается весь Иерусалим, в том числе его восточные кварталы со священной мечетью Аль-Аксой. США не против, если там Палестинцы сделают столицу своего государства. Израильский премьер поддержал Трампа, но уточнил, что палестинскую столицу лучше делать за стеной, в пригороде Восточного Иерусалима. Очень громкие заявления, которые должны услышать прежде всего избиратели в США и Израиле.

«Именно сейчас, конечно же, это из-за политического состояния в Америке, из-за политического состояния в Израиле. В Америке достаточно сложная ситуация — интересная, но сложная. То же самое в Израиле, в очередной раз не удается сформировать правительство, в очередной раз будут назначены перевыборы. И Биньямин Нетаньяху в такой же сложной ситуации. Поэтому сейчас да, это очередной шаг в предвыборной кампании», — политолог Дмитрий Солонников.

Официальные комментарии со стороны ООН, и небезразличных к палестино-израильскому вопросу стран пока скупы. В российском МИДе взяли паузу. Все таки надо почитать документ, узнать точную позицию палестинцев. В четверг израильский премьер летит в Москву.