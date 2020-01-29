Стал известен самый депрессивный город России для путешествий

Специалисты признали Норильск самым депрессивным городом страны для путешествий. Об этом пишет Lenta.ru, со ссылкой на пресс-релиз онлайн-сервиса путешествий Tvil.ru.

Согласно исследованию, около 26% опрошенных туристов считают самый северный город мира наиболее угнетающим населенным пунктом.

Второе место в этом неутешительном списке заняла Москва. За то, что столица страны негативно сказывается на состоянии путешественников, проголосовало почти 24% респондентов.

Следом расположились Челябинск и Череповец. Список городов пополнили Саратов, Пермь, Уфа и Красноярск. Примечательно, что в этом году культурная столица России – Санкт-Петербург – не попала в ТОП-5 депрессивных городов страны.

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