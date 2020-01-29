Рокфеллеры по-жизни: ТОП-5 самых успешных в бизнесе знаков зодиака

Стали известны самые успешные в бизнесе знаки зодиака. Их перечислила в интервью интернет-изданию «Факты» астролог Людмила Булгакова. Эти категории людей в силу отличительных черт характера чаще других способны привлекать удачу в деньгах и накапливать капитал.

Телец

Люди, рожденные под этим знаком, достаточно трудолюбивы, чтобы обеспечить себе материальные блага. По словам астролога, они обладают денежным чутьем. Интуиция подсказывает им, получат ли они деньги от того или иного проекта. Благодаря этой способности Тельцы даже без знаний в области экономики редко ошибаются в финансовых вопросах.

Успехом в материальной сфере они обязаны и упрямству. Если Телец решил взять высоту, его не сбить с пути ни критикой, ни советами из разряда «как лучше».

Скорпион

Поспорить с Тельцом по части упрямства может Скорпион. Представители этого знака не любят отступать от заданных целей, но делают это из чувства протеста. Чем больше окружающие на них давят, тем больше они укрепляются в собственных намерениях.

Второй секрет успешности Скорпиона — его дотошность. Он не любитель рисковать и не ринется в бизнес как в омут с головой. Сначала такой человек все разузнает, взвесит «за и «против» и лишь после этого возьмется за дело.

Дева

Самый рассудительный и практичный знак зодиака. Трудолюбие Дев в сочетании с расчетливостью приносят богатые плоды. Как и Скорпионы, рожденные под этим знаком не ведут дела на авось, а заранее проверяют и учитывают возможные риски.

Деньги для Девы играют ключевую роль в деловых вопросах. Если такого человека не устроит озвученная цифра, он не возьмется за проект. Переубедить его не помогут никакие уговоры и доводы. Отчасти поэтому во всемирных рейтингах миллионеров и миллиардеров высокий процент составляют представители этого знака.

Овен

Овнов отличает от других целеустремленность и энергичность. Из-за умения достигать поставленные цели их называют прирожденными бизнесменами. Покоряя вершину, они выкладываются по полной и в считанные дни способны выполнить основное количество дел.

Проблема может возникнуть, если Овну покажется, что он не получает достаточную отдачу, в том числе материальную. Тогда он быстро охладевает к делу и смотрит в сторону более перспективных проектов. Поэтому Овну важно иметь рядом вторую половину или друга, который поддержит и призовет к терпению.

Козерог

У Козерогов есть все необходимое для успеха: методичность, дисциплинированность и работоспособность. Представители этого знака не знают спадов и подъемов. Они ровно работают, когда остальные отдыхают, даже в праздники и выходные.

Среди них почти не бывает гениев, они не совершают открытий, не изобретают новое, но выступают надежными исполнителями. Самая благоприятная сфера для Козерогов — финансы. Рожденные под этим знаком любят деньги и знают, как их зарабатывать.

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