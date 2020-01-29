Памфилова: Предметная подготовка голосования по поправкам в Конституцию пока не ведется

В центральной избирательной комиссии пояснили ситуацию с организацией голосования по поправкам в Конституцию. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, речь о предметной подготовке пока не идет. Все находится на стадии обсуждения. Представители комиссии консультируют рабочую группу, созданную президентом, предстоит решить еще очень много вопросов. Такое голосование в России проходит впервые, поэтому необходимо уточнить все юридические нюансы.

«Если мы хотим, чтобы проект закона, который будут утверждать законодатели, был четким, выверенным и позволил бы провести уникальный вид голосования так, чтобы комар носа не подточил, и все было ясно, понятно, для людей доступно», — сказала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Памфилова также отметила: граждан, которые будут высказываться «за» или «против» изменений, в ЦИКе предлагают называть не избирателями, а «участниками голосования».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле подчеркнули — волеизъявление граждан «за» или «против» предложенного Владимиром Путиным пакета изменений будет носить определяющее значение.