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Памфилова: Предметная подготовка голосования по поправкам в Конституцию пока не ведется

, 16:26 Эфирная новость 15

Представители ЦИК консультируют рабочую группу, созданную президентом, предстоит уточнить все юридические нюансы.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем, 5-tv.ru

В центральной избирательной комиссии пояснили ситуацию с организацией голосования по поправкам в Конституцию. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, речь о предметной подготовке пока не идет. Все находится на стадии обсуждения. Представители комиссии консультируют рабочую группу, созданную президентом, предстоит решить еще очень много вопросов. Такое голосование в России проходит впервые, поэтому необходимо уточнить все юридические нюансы.

«Если мы хотим, чтобы проект закона, который будут утверждать законодатели, был четким, выверенным и позволил бы провести уникальный вид голосования так, чтобы комар носа не подточил, и все было ясно, понятно, для людей доступно», — сказала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Памфилова также отметила: граждан, которые будут высказываться «за» или «против» изменений, в ЦИКе предлагают называть не избирателями, а «участниками голосования».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле подчеркнули — волеизъявление граждан «за» или «против» предложенного Владимиром Путиным пакета изменений будет носить определяющее значение.

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