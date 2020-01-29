Отец Децла сомневается, что Тони его внук

Отец Децла Александр Толмацкий требует сделать ДНК-тест для внука Тони. Почти как год известного певца нет в живых. После его смерти осталось много нерешенных вопросов — вдова Юлия Киселева и близкие Кирилла враждебно настроены по отношению друг к другу, пишет «СтарХит».

Отец рэпера возмущен поступком невестки — девушка не записала Кирилла отцом в метриках наследника Тони. Музыкальный продюсер уверен, что из-за натянутых отношений, супруга Децла таким образом хотела влиять на артиста — он считал мальчика родным сыном, заботился о нем и проводил с ребенком все свободное время.

В интервью 5-tv.ru Александр Толмацкий припомнил, что в свое время Юлия уже отказывалась проводить процедуру установления отцовства.

«Они не могли договориться о разных вещах. Юлия не вписала его отцом, таким образом пытаясь на него влиять», — рассказывают инсайдеры из окружения Толмацкого-младшего.

ДНК-исследование должно доказать, является ли Тони родным наследником Децла. Отец хип-хоп исполнителя невзлюбил невестку — он уверен, что рэпер по неизвестным причинам боялся разрыва с Юлией.

«Как я понял, Кирилл хотел от нее уйти, но боялся почему-то. Думаю, не мог он это сделать, так как в этом случае должен был бы признать, что все, что говорил в мой адрес, было ошибкой. А он ошибки признавать не мог», — ранее говорил Александр Толмацкий.

Сама Юлия Киселева не поддерживает общение с близкими мужа. Недавно, возлюбленная рэп-идола 90-х забрала сына и съехала из дома, из которой, по ее словам, их выселила мать артиста Ирина.

Киселева утверждает, что ей для восстановления моральных и душевных сил требовалась смена обстановки. Однако, «заботливая» свекровь хитростью заставила написать дарственную на себя и теперь хозяйничает в доме, который купил покойный исполнитель на свои кровные средства.

«Внук очень просил ее не ходить на телевидение, она же не послушала. Нам отключили телефоны, а потом начали кричать в прессе, что мы не общаемся. Поменяли замки в доме и сказали, что мы сбежали. Его мать водит туда чужих людей, забирает животных, берет чужие вещи, ищет что-то», — поделилась вдова Децла.

Юлия утверждает, что артист не зря в свое время навсегда прекратил общение с лицемерными и лживыми людьми – его принципам девушка верна и по сей день.

Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты Децла после поджога его могилы планируют установить там камеру.