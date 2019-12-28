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Фанаты Децла после поджога его могилы планируют установить там камеру

, 14:39 | Ниса Мурзанаева Видео 66

Поклонники намерены круглосуточно наблюдать за происходящим на месте захоронения.

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Фото, видео: Instagram @korzov

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Поклонники рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) планируют установить камеру наблюдения на могиле музыканта. Такая идея появилась у фанатов после того, как неизвестные сожгли место захоронения артиста на Пятницком кладбище.

«Если дадут добро родители Кирилла, установят камеры и круглосуточное наблюдение. Сейчас мы облагородили место захоронения», — цитирует поклонников рэпера сайт Тeleprogramma.pro.

Провокация произошла на могиле Децла 26 декабря. Видео с места происшествия поделилась мать музыканта.

«Кто эти люди — я не знаю. И зачем они это делают?» — прокомментировала ситуацию родительница.

Фанаты звезды уверены — им удастся обезопасить место захоронения кумира. Главное, чтобы родители Кирилла Толмацкого не были против наружного наблюдения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что отец рэпера Децла поделился впечатлениями от фильма про сына.

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