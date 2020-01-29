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Неопознанное тело нашли в районе исчезновения подростка под Смоленском

, 15:17 | Игорь Рязов 89

5-tv.ru публикует карту с координатами места, где было обнаружено тело.

Фото: www.globallookpress.com /Nazar Furyk

Неопознанное тело обнаружили в лесу близ города Демидова Смоленской области, где пропал 16-летний Влад Б. Как стало известно 5-tv.ru, тело направят на экспертизу.

Тело нашли сотрудники поисково-спасательного отряда «Сальвар». 5-tv.ru публикует карту с координатами места, где они нашли тело, предположительно, принадлежащее пропавшему Владу Б.

googlemaps.com

Корреспондент Readovka, присутствовавший на месте событий, сообщил, что ранее поисковики уже работали в этой области.

«Здесь исследован каждый сантиметр десятки раз. Похоже на то, что тело подкинули», — предположил он.

По версии следствия, 16-летний Влад Б. пропал 6 апреля 2019 года. В этот день он находился в лесу близ города Демидова на праздновании дня рождения. С праздника подросток ушел в неизвестном направлении. С тех пор его никто не видел.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело об исчезновении смоленского подростка в центральный аппарат ведомства. Мама ребенка утверждала, что следователи не уделяли делу достаточного внимания, а также затягивали сроки расследования.

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