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Исчезновением смоленского подростка займется центральный аппарат СК 

, 20:25 | Игорь Рязов 11

Александр Бастрыкин поручил тщательным образом изучить все версии происшествия. Он намерен лично встретиться с родителями пропавшего Влада Б.

Фото: www.globallookpress.com / Wilfried Martin

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об исчезновении 16-летнего Влада Б. в Смоленской области в производство центрального аппарата ведомства. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Главой ведомства поручено тщательным образом изучить все версии произошедшего, обратив внимание, в том числе, на полноту проведенных следственных действий по уголовному делу», — отметила Петренко.

Официальный представитель СК РФ добавила, что Бастрыкин поручил пригласить родственников подростка на ближайший прием. Глава СК намерен лично выслушать их позицию об обстоятельствах происшествия.

По версии следствия, 16-летний Влад Б. пропал 6 апреля 2019 года. В этот день он находился на праздновании дня рождения в лесу близ города Демидова Смоленской области. С праздника подросток ушел в неизвестном направлении. До сих пор его местонахождение не установлено.

Взять дело на контроль Александра Бастрыкина попросила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. На сайте детского омбудсмена говорится, что она находится на связи с мамой мальчика. Та считает, что следователи не уделяют делу достаточного внимания, а также затягивают сроки расследования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве нашли пропавшего 11-летнего мальчика. Его искали три дня.

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