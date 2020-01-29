Жительницу Красноярска заподозрили в убийстве трехлетнего сына

Следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и республике Хакассия возбудило уголовное дело после обнаружения в одной из квартир Красноярска мертвых матери и ребенка. Об этом говорится на сайте ведомства.

По версии следствия, тела 28 января обнаружил отец трехлетнего мальчика. Он не жил с сыном и его матерью, но периодически навещал их. Когда мужчине не открыли дверь, он проник на балкон квартиры, заглянул оттуда в комнату и увидел мертвых женщину и ребенка.

«По предварительным данным, женщина сначала убила сына, затем свела счеты с жизнью сама», — говорится на сайте СК.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (105 УК РФ). Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. Они также намерены дать оценку работе органов опеки и попечительства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что счеты с жизнью свел подозреваемый в убийстве депутата от «Единой России».