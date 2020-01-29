СК: Подозреваемый в убийстве депутата от «Единой России» свел счеты с жизнью

Следственный комитет РФ установил личность подозреваемого в жестоком убийстве депутата из «Единой России» Андрея Алабушева и его супруги Ольги в городе Зерноград Ростовской области. Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, предполагаемым злоумышленником оказался 38-летний местный житель.

Тело подозреваемого было обнаружено следователями во время осмотра места происшествия на втором этаже дома Андрея Алабушева со следами порезов на руках.

«Следователями в ходе осмотра места происшествия обнаружено тело подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 38-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина после совершения преступления свел счеты с жизнью», — сказала Светлана Петренко.

Представитель СК РФ отметила, что по версии следствия, мотивом жестокой расправы над депутатом и его женой стали личные неприязненные отношения подозреваемого с погибшим.

Светлана Петренко добавила, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание провести тщательное расследование убийства Андрея Алабушева и его супруги.

«Для оказания практической помощи, наиболее оперативного и объективного расследования всех обстоятельств убийства депутата и его супруги по поручению Александра Бастрыкина в Ростовскую область направлены наиболее опытные криминалисты центрального аппарата СК и сотрудники ГСУ по Северо-Кавказскому федеральному округу», — заключила Светлана Петренко.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры с места жестокого убийства депутата из «Единой России» и его жены под Ростовом.