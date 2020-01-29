Кравчук оправдался за свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера в Польше

Первый президент Украины Леонид Кравчук оправдался за свои слова о том, будто генеральный секретарь СССР Иосиф Сталин и руководитель нацистской Германии Адольф Гитлер встречались во Львове, когда город находился в составе Польши.

«Я читал это (про встречу Сталина и Гитлера — Прим. ред), напечатанное в средствах массовой информации. Ну, вот и передал. Я не видел лично архивного документа, который подтверждает это», — цитирует Кравчука сайт KP.RU.

По его словам, ответственность в данном случае лежит на журналистах, которые выпускают газеты и выступают на телевидении. Экс-президент подчеркнул, что не ручается за достоверность информации, напечатанной в прессе.

«Если не верить, значит, не верить никому. А я думаю, что надо кому-то верить. Те, кто пишет, они же несут какую-то ответственность, правильно?» — сказал Кравчук.

Как сообщал 5-tv.ru, Леонид Кравчук сделал ошибочное заявление в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, Сталин и Гитлер встретились во Львове в преддверии Второй мировой войны. Этот ныне украинский город с 1919-го по 1939 год был в составе Польши.