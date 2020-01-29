Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове перед войной

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала «Россия-1» рассказал о «встрече» Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина во Львове в преддверии начало Второй мировой войны.

Тем самым политический деятель попытался дать объяснение недавнему заявлению действующего лидера Незалежной Владимира Зеленского, в котором он с оглядкой на польские власти возложил ответственность на развязывание Второй мировой войны на СССР и фашистскую Германию.

Леонид Кравчук в оправдание Владимиру Зеленскому отметил, что война была якобы спровоцирована договором между Москвой и Берлином.

«Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Они пытались договориться», — цитирует Леонида Кравчука РИА Новости.

Данное утверждение первого президента Украины вызвало шквал недоумения у ведущих телеканала. Евгений Попов решил уточнить у Кравчука, что тот имел в виду, но политик не обратил внимание на вопрос и заявил в ответ, что Адольфу Гитлеру «развязали руки».

«А потом Гитлер обратил все против Советского Союза, и пострадали народы нашей страны», — заявил Леонид Кравчук.

Отмечается, что политический деятель не стал уточнить, где получил такого рода сведения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков назвал оскорбительными слова Зеленского о вине СССР за начало Второй мировой.